Gaziantep'te yasa dışı dezenfektan ve deterjan üreten 7 şüpheli yakalandı Gaziantep'te yasa dışı dezenfektan ve deterjan üretimi yapıp yüksek fiyatla piyasaya süren kişilere yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te yasa dışı dezenfektan ve deterjan üretimi yapıp yüksek fiyatla piyasaya süren kişilere yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirler kapsamında yaptıkları çalışmada, bazı iş yerlerinde yasa dışı dezenfektan ile deterjan üretildiği ve bunların yüksek fiyatla piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Merkez Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde belirlenen 5 ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda, farklı markalarda 12 ton sahte dezenfektan ve deterjan ile 9 bin 258 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA