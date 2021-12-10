Gaziantep'te yasa dışı bahis ve pos tefeciliği operasyonunda 7 zanlı tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'te yasa dışı bahis ve pos tefeciliği operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te yasa dışı bahis ve pos tefeciliği operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te yasa dışı bahis ve pos tefeciliği operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yasa dışı bahis ve pos tefeciliği operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis oynattıkları ve bankaların pos cihazları aracılığıyla tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

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