Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Gözaltı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yasa dışı bahis oynatan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler yapılan aramalarda 1 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirdi. Malzemeye el koyan polis Ö.O. ve M.D.M.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. - Gaziantep

Kaynak: DHA