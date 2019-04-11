Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, internetten yasa dışı bahis oynatıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda Ö.O, M.D.M, L.K, H.K. ve K.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, dizüstü bilgisayar ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: AA
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