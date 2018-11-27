Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 34 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı iş yerlerinde yasa dışı bahis oynatıldığını belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı bahis oynatan 20 ve oynayan 14 kişi yakalandı.

İş yerlerinde yapılan aramada, yasadışı bahis oynamak için kullanılan 5 bilgisayar, 30 bilgisayar hard diski, 15 cep telefonu, 8 yazıcı, 51 kupon ve 19 bin 417 lira ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.