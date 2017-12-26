Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu



Gaziantep'te, polis tarafından yasa dışı bahis oynatılan 5 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis, iş yeri sahiplerini gözaltına aldı.



Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, yasa dışı bahis oynatan iş yerlerine yönelik kent genelinde 30 ekiple operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 5 iş yerinin sahipleri gözaltına alındı. İçeride bulunan bilgisayarlara el koyan polis, iş yerlerini de mühürledi.