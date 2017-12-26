Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Gaziantep'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynandığı ihbarı üzerine kent merkezindeki 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.
30 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda, iş yerlerinin bilgisayar ve hard disklerine el konuldu.
Yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla iş yerleri mühürlenirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.