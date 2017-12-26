Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynandığı ihbarı üzerine kent merkezindeki 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.

30 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda, iş yerlerinin bilgisayar ve hard disklerine el konuldu.

Yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla iş yerleri mühürlenirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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