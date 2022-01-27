Gaziantep'te yargılanan DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Abdülaziz H. ile avukatı katıldı.

Sanık, ailesinden herhangi birisinin terör örgütü DEAŞ içerisinde yer almadığını, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiğini ve ele geçirilen dijitallerde örgüt propagandasıyla ilgili görsellerin yer aldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın tutuklanmasına hükmetti.