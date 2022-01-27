Gaziantep'te yargılanan DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te yargılanan DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

AA, Adsız Günebakan - Güncel
Gaziantep'te yargılanan DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Abdülaziz H. ile avukatı katıldı.

Sanık, ailesinden herhangi birisinin terör örgütü DEAŞ içerisinde yer almadığını, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiğini ve ele geçirilen dijitallerde örgüt propagandasıyla ilgili görsellerin yer aldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın tutuklanmasına hükmetti.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep, Terör, DEAŞ, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title