Gaziantep'te yardım vakfından hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te yardım vakfından hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bir yardım vakfından ayakkabı ve yağ çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

08.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:40
Gaziantep'te yardım vakfından hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

'te bir yardım vakfından ayakkabı ve yağ çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekibi, Mahallesi'nde görev yaptığı sırada bir şüphelinin yardım vakfından çeşitli malzemeler çıkardığını gördü.

Vakıftan ayakkabı ve ayçiçek yağı çaldığı tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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