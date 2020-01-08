Gaziantep'te yardım vakfından hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

08.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:40

Gaziantep'te bir yardım vakfından ayakkabı ve yağ çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekibi, Konak Mahallesi'nde görev yaptığı sırada bir şüphelinin yardım vakfından çeşitli malzemeler çıkardığını gördü.

Vakıftan ayakkabı ve ayçiçek yağı çaldığı tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA