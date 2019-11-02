Gaziantep'te yaralı bulunan tilki tedavi altına alındı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaralı halde bulunan tilki, tedavi altına alındı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaralı halde bulunan tilki, tedavi altına alındı.
Gökçedere mevkisinde inşaatı devam eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesi çalışanları, yol kenarında yaralı bir tilki buldu.
Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen yaralı tilki, tedavi altına alındı.
Yaralı tilkinin tedavisinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edileceği öğrenildi.