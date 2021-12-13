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GAZİANTEP'TE YAPIMI TAMAMLANAN OKUL AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP Valisi Davut Gül 100'üncü yılda 100 hayırsever projesinde hedef yükselttiklerini ve yapımı tamamlanan okul sayısının 2021 yılında 133'e yükseldiğini söyledi.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP Valisi Davut Gül 100'üncü yılda 100 hayırsever projesinde hedef yükselttiklerini ve yapımı tamamlanan okul sayısının 2021 yılında 133'e yükseldiğini söyledi.

Vali Gül kentte hayırsever tarafından yapımı tamamlanan 16 derslikli 400 öğrenci kapasiteli Boyacı Mahmut Ziylan Proje İmam Hatip Ortaokulunun açılış törenine katıldı.Törene Gaziantep Valisi Davut Gül'ün yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şahinbey Kaymakamı Şahin Tahir, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve hayırsever Ziylan aile üyeleri katıldı.

Vali Gül 100'üncü yılda 100 hayırsever projesinin her geçen gün arttığını ve bu sayının 133'e ulaştığını söyledi.

Hayırsever ve kamu yatırımlarıyla okul yapımlarının devam edeceğini söyleyen Vali Gül, " Bu okulun güzel bir hikayesi var. Bir gün Ahmet abi gelip bu yarım kalan okulun tamamlamak istediğini belirtti. Bizde gerekli protokolleri imzalayıp bu hayra vesile olmasını sağladık. 100. Yılda 100 hayırseverle başladık. Hayırseverlerin belediyelerin, tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkısıyla 132 eserimiz oldu. Bugün 133'üncü okulumuzun taliplisi çıktı. Görünen o ki ikinci 100 yılda 200 esere doğru gidiyoruz.??dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise hayırsever sayısının arttırılmasına değinerek şu ifadelere yer verdi "Hayırsever sayının arttırılması gerekiyor.Gençlerimize bu ruhu öğretmemiz gerekiyor. Hayırda hayırseverlikte özümüze dönmemiz lazım. Ben okuyorum Gaziantep okuyor projesini bu yüzden yapıyoruz. Gaziantep büyükşehir belediye başkanı olarak eğitimin ve öğretmenlerimizin emrindeyiz."

Okul açılışı töreni öğrencilerin, protokol üyelerinin ve hayırsever ailenin kurdele kesimi ile tamamlandı.

GAZİANTEP'TE YAPIMI TAMAMLANAN OKUL AÇILDI

GAZİANTEP'TE YAPIMI TAMAMLANAN OKUL AÇILDI

GAZİANTEP'TE YAPIMI TAMAMLANAN OKUL AÇILDI

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