Gaziantep'te yapımı tamamlanan Boğaziçi Caddesi hizmete girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te yapımı tamamlanan Boğaziçi Caddesi hizmete girdi

Gaziantep'te yapımı tamamlanan Boğaziçi Caddesi hizmete girdi Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapımı tamamlanan Boğazici Caddesi hizmete girdi.

10.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:35

Gaziantep'te yapımı tamamlanan Boğaziçi Caddesi hizmete girdi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapımı tamamlanan Boğazici Caddesi hizmete girdi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yeni caddede inceleme yaptı.

Gaziantep trafiğini rahatlatacak olan ve İnönü caddesine alternatif olarak yapılan 40 metre genişliğindeki Boğaziçi Caddesi, yol yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete girdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte gezerek, incelemelerde bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel yapılan çalışmaların Gaziantep için çok önemli olduğunu ifade etti.

"Türkiye'ye örnek oluyor"

Milletvekili Yüksel, Şahinbey Belediyesi'nin projeleri ile Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, Boğaziçi Caddesinin ise Gaziantep trafiğine nefes aldıracağını kaydetti. Yüksel, "Burası şehrin çok yoğun bir bölgesi. Burada yapılan Boğaziçi Caddesini yerinde gördük. Kentsel dönüşüm çalışmaları halkın rızası alınarak devam edecek. Kentin trafiğini rahatlatan böyle önemli bir çalışma için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine teşekkür ederim. Bunlar çok önemli çalışmalar ve hizmetler. Şahinbey Belediyemiz kentsel dönüşüm konusunda Türkiye'ye örnek olan çalışmalar yapıyor. İnşallah diğer çalışmalarla birlikte Şahinbey'in çehresi değişmeye devam edecek. Bizlerde başkanımızın yaptığı başarılı çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gaziantep'te yapımı tamamlanan Boğaziçi Caddesi hizmete girdi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini ti'ye aldı Haber
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini ti'ye aldı
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Haber
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı
Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere...
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi
73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı...
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Hülya Avşar'ın evini de soyan 'Binbir Surat' lakaplı Zelkif Bay, cezaevinde öldü
Hülya Avşar'ın evini de soyan "Binbir Surat" lakaplı Zelkif Bay, cezaevinde öldü
Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu
Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi...
Bakan Koca'nın 'asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu' uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Hadise Seda Sayan Rafet El Roman Beyazıt Öztürk
Spor Tamer Tuna Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Gaziantep'te yapımı tamamlanan Boğaziçi Caddesi hizmete girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 17:35:54. #1.15#
title