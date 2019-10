Gaziantep'te yapı ve gayrimenkul fuarları açıldı

03.10.2019 18:05

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi organizesinde ikincisi düzenlenen, Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve eş zamanlı olarak yapılan Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.



Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki fuarların açılış töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, fuarın düzenlenmesinde emeği olan kurumlara ve katılan firmalara teşekkür ederek, Gaziantep'in dünyanın dört bir yanına mal satan ve dört bir yanından mal alan bir ticaret merkezi olduğunu söyledi. Gaziantep'in sadece kendi içerisinde değil çevresinde de bir potansiyelinin bulunduğunu vurgulayan Vali Davut Gül, "Gaziantep iddiası olan bir şehir. Tasarruf dönemlerinde zaman zaman yavaşlama oluyor. Ama fuarların, tanıtımların, reklamların durmadan devam etmesi, ilerlemesi lazım. Çünkü biliyoruz ki her tasarruf döneminden sonra yeni bir atılım yeni bir yükseliş başlıyor. Gaziantep Ortadoğu başta olmak üzere birçok yerde etki alanı, ticari bağlantıları olan bir şehir" dedi. Gaziantep'teki yapılaşma üzerine de değerlendirmelerde bulunan Gül, "Zaman zaman insanlar çok inşaat yapıldığından yakınıyor ama hem Gaziantep'te hem de Türkiye'de buna ihtiyaç var. Gaziantep'e baktığımızda son 30-40 yılda aldığı göçlerle yüz metrekare arsa üzerine ev yapılan, üzerine ikinci, üçüncü katı çıkılan bir yapılaşmanın olduğunu görüyoruz. Bunun hem sosyolojik olarak devam etme şansı yok, hem de güvenlik sorunu oluşturması muhtemel. Olası bir deprem halinde risk faktörü ön plana çıkıyor. Ayrıca şehrimiz zenginleşiyor, zenginleştikçe beklentiler artıyor. İnsanlar gün geçtikçe geniş evlerde yaşamak istiyor. Aile yapımızı genişliyor, genişledikçe ihtiyaç artıyor. İyi planlayarak, imarlı yerleri tekrardan elden geçirerek insanların konut ihtiyacına cevap vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. GSO Başkanı Adnan Ünverdi, "İnşaat sektöründe yeni bir toparlanma yaşanacağına yürekten inanıyorum. inşallah bu bir başlangıç olur ve sektör hızla büyüme trendine geçer"



Gaziantep'in şartlar ne olursa olsun, çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya devam ettiğini belirterek konuşmasına başlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Tüm koşullara rağmen geçtiğimiz yıl 7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Dünya ekonomilerindeki daralmalara rağmen, çok şükür ihracatta yine bu yıl hedef büyüttük ve inşallah yıl sonunda 7,5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.



Türkiye'nin inşaat sektöründe dünyada ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Adnan Ünverdi, "Bunu sürdürülebilir kılmamız ve olumsuzluklardan etkilenmeyecek uluslararası alternatifler oluşturmamız büyük önem taşıyor. Fuarımızın da amacı bunu sağlamak. Ülkemizin lokomotif sektörlerinin başında gelen inşaat sektöründe maalesef uzun zamandır bir durgunluk söz konusu. Ancak Ağustos ayında konut kredilerinde faiz oranlarının geriye çekilmesi ile birlikte bir hareketliliğin olduğunu da görüyoruz. Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında arttı, satışlar böylece 2019'da ilk kez yıllık bazda artış gösterdi. İnşallah bu bir başlangıç olur ve sektör hızla büyüme trendine geçer" şeklinde konuştu.



Gaziantep Sanayi Odası olarak paydaş kuruluşlarla birlikte sektörde faaliyet gösteren firmaları uluslararası firmalarla buluşturduklarını aktaran Ünverdi şöyle devam etti:



"Suriye sınırının hemen öbür tarafında devletimizin kontrolünde olan bölgelerde inşaat firmalarımızın faaliyetleri devam ediyor. İnşaat alanında Ortadoğulu işadamlarımızla güç birliğimizi artırarak bölgeyi birlikte inşa edebiliriz. GSO olarak firmalarımıza destek olmaya da devam edeceğiz."



Bu zorlu dönemde, sektöre yeni bakış açıları kazandırmak, güçlüklerin yaşandığı bir dönemde motivasyonu artırmak, oluşturulacak sinerji ile yeni çıkış yolları bulmak arzusunda olduklarını vurgulayan Ünverdi, "Ekonominin temelinde rakamlar kadar, moralin de çok büyük önemi var. Bildiğiniz üzere Türkiye'de birçok inşaat fuarı iptal edilirken, Gaziantep'te biz fuarımızın ikincisini gerçekleştirerek sektörümüzün devamlılığını sağlamak ve sektörü diri tutmak istiyoruz. Bugün de fuarımızla moral bulacak, birlik olacak ve birlikte yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk ise inşaat sektörünün, ülke ekonomisinin lokomotiflerinden birisi olduğunu ve sektördeki canlanmayla birlikte piyasalara önemli bir hareket getireceğini belirterek, "Gaziantep'in gerek müteahhitlik hizmetleri, gerekse de inşaat malzemeleri alanında bir merkez olması en büyük amacımız. Gaziantep olarak bunu başardığımızda, ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sunacağımızı belirtmek isterim. Bu nedenle inşaat sektörünün büyümesi için atılan her adım, her çaba, her etkinlik, doğrudan ekonomimize etki edeceği için çok kıymetlidir. Sektör temsilcileri olarak, ülkemizin ekonomik sıkıntılar yaşadığı bu ortamda, daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz ve piyasalara moral vermemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Ülkemizi uluslararası arenada güçlü ve iddialı konuma getirmek için hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. Türk müteahhitlik ve yapı malzemeleri firmaları dünyanın çok farklı coğrafyalarında, çok başarılı projelere imza atmaktadır. Bu bağlamda komşumuz Suriye'de yapılacak yeniden imar faaliyetlerinde lojistik, mühendislik, yapı malzemeleri bakımından en iddialı ülke konumunda bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmalarının ardından fuarın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri stantları gezdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA