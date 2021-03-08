Gaziantep'te yankesicilik yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te yankesicilik yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

08.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:40
Gaziantep'te yankesicilik yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te yankesicilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te yankesicilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince mağazalarda kadınların çantalarındaki cüzdan ve cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Birçok güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, 3 yankesicilik olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 kadını yakaladı.

Şüphelilerden birinin kendisini çarşafla kamufle ederek, hırsızlık yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların yankesicilik yaptığı anlar işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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