Gaziantep'te Yankesicilere Yönelik Operasyon
Gaziantep'te, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddia edilen 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Gaziantep'te, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddia edilen 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde farklı tarihlerde yankesicilik olaylarına karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.