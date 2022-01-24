Son dakika haberi... Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk öldü - Haberler
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Son dakika haberi... Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre - Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk öldü Gaziantep'te bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu 2 çocuk hayatını kaybettti.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - - Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk öldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu 2 çocuk hayatını kaybettti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesi'nde bulunan bir 3 katlı bir evin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yangına müdahale ederken, içeride bulunan ve yabancı uyruklu (suriyeli) 4 yaşındaki Osman Halil ile 6 yaşındaki Handan Halil hayatını kaybettiği belirlendi.

Yagının soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk öldü

Son dakika haberi... Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk öldü

Son dakika haberi... Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Şahinbey, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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