Gaziantep'te Yangın

Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Hacıbaba Mahallesi'nde 3 katlı binanın birinci katındaki dairede yangın çıktı.

Yangın sırasında evde olan anne Mesime Doğan ile çocukları Naif Doğan (3), Aziz Doğan (2), Vakkas Doğan (4), Fazilet Doğan komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Evin sahibi Vakkas Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde olduğu sırada evinde yangın çıktığını belirterek, "Küçük çocuğum odasında çakmakla kağıt yakmış. Daha sonra alev çıkmış. Sağ olsun komşular yardım etti. İtfaiye yangını söndürdü." dedi.