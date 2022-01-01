ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yanan otomobilin bagajında ceset bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te hurda araçların bulunduğu eski bir otopark alanında yanan bir otomobilin bagajında ceset bulundu.

Olay, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde hurda araçların bulunduğu eski bir otopark alanında bulunan bir araç yanmaya başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürmeye çalışırken aracın bagaj kısmında 25 yaşlarından bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Cesedin fark edilmesinin ardından durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisindeki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası, bölgede yapılan çalışmaların ardından ceset, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise şahsın secde pozisyonunda bulunduğunu belirlerken, şahsın ısınmak için girdiği aracın bagajında yanarak can verdiği ihtimali üzerine duruyor.

Olayın cinayet ihtimalini de araştıran ekiplerin başlattığı geniş çaplı inceleme sürüyor.