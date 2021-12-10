Gaziantep'te yanan evdeki 3 çocuğu komşular kurtardı - Haberler
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Gaziantep'te yanan evdeki 3 çocuğu komşular kurtardı

Gaziantep'te yanan evdeki 3 çocuğu komşular kurtardı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evde çıkan yangında evde yalnız bulunan 3 çocuk, komşuları tarafından kurtarıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evde çıkan yangında evde yalnız bulunan 3 çocuk, komşuları tarafından kurtarıldı.

Beyler Mahallesi'ndeki Abdullah Atmaca'ya ait tek katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Evde küçük yaşlardaki 3 çocuğun bulunduğu bilen komşular, alevlerin arasına girerek çocukları çıkardı.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Ev sahibi Atmaca, gazetecilere, namaza gittiğini ve döndüğünde olayı öğrendiğini söyledi.

5 çocuğu olduğunu ve ikisinin okulda olduğunu, 3'ünün de evde bulunduğu sırada yangının çıktığını aktaran Atmaca, "Camideyken komşular gelip evde yangın olduğunu haber verdiler. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Eve geldiğimde çocuklarım dışarıdaydı. Komşularımız dışarı çıkarmış." diye konuştu.

Yangın nedeniyle çocukları kurtarmayı başaran komşu Emine Atmaca ise dumanları görünce korktuklarını ve pencereden baktıklarında çocukları gördüğünü dile getirdi.

Düşünmeden içeri girip çocukları kurtardığını ifade eden Emine Atmaca, "Kendimi dumanların içine attım hemen çocukların 2'sini kurtardım. Dışarı çıktığımda bir çocuğun da yatak odasında olduğunu öğrendik. İçeri girip kızımla diğer çocuğu da çıkardık. Nasıl oldu bilemiyorum. İçeride hiçbir şey kalmadı. Ama çocuklar kurtuldu. Onları zorla kurtardık." ifadelerini kullandı.

İnceleme yapan polis, evden kurtarılan bir miktar parayı ise ev sahibine tutanakla teslim etti.

Gaziantep'te yanan evdeki 3 çocuğu komşular kurtardı

Gaziantep'te yanan evdeki 3 çocuğu komşular kurtardı

Gaziantep'te yanan evdeki 3 çocuğu komşular kurtardı

Gaziantep'te yanan evdeki 3 çocuğu komşular kurtardı

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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