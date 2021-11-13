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Gaziantep'te yanan evde hasar oluştu

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te yanan evde hasar oluştu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aydınlık Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında Keyfo Köse'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen ev sahibi Köse'ye 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangın sonrası evin bir bölümündeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye gelmeden önce yangına ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını belirtti.

Gaziantep'te yanan evde hasar oluştu

Gaziantep'te yanan evde hasar oluştu

Gaziantep'te yanan evde hasar oluştu

Gaziantep'te yanan evde hasar oluştu

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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