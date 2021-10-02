Gaziantep'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.???????
Aslanlı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kemal Tilki'nin (55) evinden gelen kötü koku üzerine mahalle muhtarı ve komşuları içeri girdi.
Tilki'nin cansız bedeniyle karşılaşan vatandaşlar polise haber verdi.
Tilki'nin cenazesi, otopsi işlemi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri