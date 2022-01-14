Gaziantep'te yaklaşık 2 kilo bonzai ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te yaklaşık 2 kilo bonzai ele geçirildi

Gaziantep'te yaklaşık 2 kilo bonzai ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te polisin bir eve düzenlediği baskında 1 kilo 890 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te polisin bir eve düzenlediği baskında 1 kilo 890 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirledikleri bir eve baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları operasyonda toplam 1 kilo 890 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Ekipler operasyonda 4 kişiyi de gözaltına aldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te yaklaşık 2 kilo bonzai ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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