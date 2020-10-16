Gaziantep'te yakalanan YPG/PKK şüphelisi tutuklandı
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Gaziantep'te yakalanan YPG/PKK şüphelisi tutuklandı

16.10.2020 18:59 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:02
Gaziantep'te yakalanan YPG/PKK şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü YPG/PKK'ya ilişkin soruşturma kapsamında, Suriye'de örgüt içerisinde "Çekdar" kod adıyla faaliyet yürüten M.B. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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