Gaziantep'te yakalanan YPG/PKK şüphelisi tutuklandı
16.10.2020 18:59 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:02
Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü YPG/PKK'ya ilişkin soruşturma kapsamında, Suriye'de örgüt içerisinde "Çekdar" kod adıyla faaliyet yürüten M.B. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan