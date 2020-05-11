Gaziantep'te yakalanan üç hırsızlık şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te yakalanan üç hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te yakalanan üç hırsızlık şüphelisi tutuklandı
11.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 11.05.2020 11:02

Gaziantep'te inşaattan ve okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te inşaattan ve okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Onat Kutlar Mahallesi'ndeki iki inşaattan ve bir okuldan çeşitli malzemeler ve kablo çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği 4 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bulunan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var Haber
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı Haber
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi Haber
12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı Haber
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Haber
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var Haber
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Yasak biter bitmez sokağa çıkan vatandaşlar, çiftetelli oynadı
Yasak biter bitmez sokağa çıkan vatandaşlar, çiftetelli oynadı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı
Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti: Sizi hep böyle görmek istiyoruz
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti: Sizi hep böyle görmek istiyoruz
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz
Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı
Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı
Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı
New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü
New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü
İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu
İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu
Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum
Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum
Son dakika: İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde tünelin ucundaki ışık göründü
Son dakika: İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde tünelin ucundaki ışık göründü
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı
Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı
TFF Sağlık Kurulu, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını açıkladı
TFF Sağlık Kurulu, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün tamamını açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Ziya Selçuk Fahrettin Altun Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Nur Yerlitaş Gülben Ergen Yılmaz Erdoğan
Spor Arda Turan Fatih Terim Nenad Bjelica Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Silah Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Gaziantep'te yakalanan üç hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 11:30:23. #1.15#
title