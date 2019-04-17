Gaziantep'te Yakalanan Pkk/pyd'li Terörist Tutuklandı
SURİYE'den kaçak yollarla sınırı geçerek Gaziantep'e gelen PKK/PYD'li bir terörist, jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
SURİYE'den kaçak yollarla sınırı geçerek Gaziantep'e gelen PKK/PYD'li bir terörist, jandarma operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Ayn El-Arab kentinden kaçak yollarla sınırı geçen bir teröristin Gaziantep'e geldiği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, A.A. isimli teröristin Kepenek Mahallesi'ndeki evde gizlendiğini saptadı. Savcılık izniyle adrese operasyon düzenleyen ekipler, teröristi yakalayıp, gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığındaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen terörist A.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - Gaziantep
Kaynak: DHA