GAZİANTEP - Yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kapkaç yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kapkaç yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kapkaç olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Mahalledeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, zanlı A.Z'yi yakaladı.
A.Z, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Öte yandan, kapkaç anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kayıtlarda, zanlının sokakta yürüyen bir kişinin çantasını alarak kaçtığı görülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı