GAZİANTEP - Yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı
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GAZİANTEP - Yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı

06.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:52

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kapkaç yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kapkaç yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kapkaç olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalledeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, zanlı A.Z'yi yakaladı.

A.Z, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Öte yandan, kapkaç anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kayıtlarda, zanlının sokakta yürüyen bir kişinin çantasını alarak kaçtığı görülüyor.

GAZİANTEP - Yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı
GAZİANTEP - Yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı
GAZİANTEP - Yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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