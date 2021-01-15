Gaziantep'te yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Gaziantep'te yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

15.01.2021 23:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 23:56
Gaziantep'te yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te park halindeki otomobilin teybini çalan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te park halindeki otomobilin teybini çalan şüpheli tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı.

Ekipler, Zeytinli Mahallesi'nde park halinde bulunan otomobilin teybini çalan ve çok sayıda suç kaydı olan M.A'yı Eydibaba Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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