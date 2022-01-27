Gaziantep'te yakalanan firari FETÖ üyesi tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'te yakalanan firari FETÖ üyesi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Gaziantep'te yakalanan firari FETÖ üyesi tutuklandı

Gaziantep'te polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ/PDY terör örgütü üyesi tutuklandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ/PDY terör örgütü üyesi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. isimli firari örgüt üyesinin saklandığı adresi belirleyen ekipler, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenledi. TEM ekipleri tarafından 2 gün önce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan S.G., hakkında alınan kararın yüzüne okunmasının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Polis, Terör, 3. Sayfa, Haber

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