Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

19.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:04
Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün askeri yapılanması soruşturması doğrultusunda, örgütte sözde "öğretmen" konumunda olduğu belirlenen M.A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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