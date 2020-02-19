Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün askeri yapılanması soruşturması doğrultusunda, örgütte sözde "öğretmen" konumunda olduğu belirlenen M.A.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.