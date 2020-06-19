Gaziantep'te yakalanan DEAŞ üyesi 2 terörist tutuklandı GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu 2 kişinin adresleri belirlendi. Polis ekipleri adreslere düzenlediği operasyon ile örgüt üyesi Mahir kod adlı İ.A. ve Yasin kod adlı R.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA