Gaziantep'te yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı
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Gaziantep'te yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı

30.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:33
Gaziantep'te yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı

GAZİANTEP'te yakalanıp, gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi F.H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP'te yakalanıp, gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi F.H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında F.H. isimli şüphelinin yakalandığı belirtilerek, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan F.H. isimli şüpheli soruşturma işlemlerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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