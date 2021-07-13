Gaziantep'te yakalanan DEAŞ'lı terörist için 15 yıla kadar hapis talebi

Terör örgütü DEAŞ'a müzahir internet sitesinde infaz eylemlerine ilişkin görüntüde tespit edilen ve Gaziantep'te yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Terör örgütü DEAŞ'a müzahir internet sitesinde infaz eylemlerine ilişkin görüntüde tespit edilen ve Gaziantep'te yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu sanık Bessar M. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İhbar üzerine, örgüte müzahir bir internet sitesindeki infaz videolarına yönelik çalışma yapıldığı hatırlatılan iddianamede, videoda terör örgütü DEAŞ mensuplarının uzun namlulu silahlar ile gerçekleştirmiş oldukları eylem, eylem sonrası yakaladıkları şahısların infaz edildiği görüntülerin bulunduğu kaydedildi.

Videodaki kişinin belirlenmesine ilişkin inceleme yapıldığı kaydedilen iddianamede, infaz görüntülerindeki kişinin Bessar M. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanık, videodaki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Gaziantep'teki operasyonda 9 Haziran'da gözaltına alınan Suriye uyruklu Bessar M, 11 Haziran'da tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan