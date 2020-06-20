Gaziantep'te yakalanan DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu tutuklandı
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu olduğu gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.
20.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:05
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu olduğu gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu "Ebu Katade Safra" kod adlı M.E.A'nın kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.
Zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA