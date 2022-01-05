Gaziantep'te yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
AA / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Araban ilçesinde hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, işyeri ve evlerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan incelemede olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.Ç. ve S.Ç. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.
AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri
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