Gaziantep'te yağmur ve sis hayatı olumsuz etkiledi

GAZİANTEP - Gaziantep'te rüzgar ve sis ile etkili olan yağmur yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle sokakta olan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Gaziantep'te bugün yağan yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise şemsiyeler ile korunmaya çalıştı. Yollarda oluşan su birikintileri ise hem yayalara hem de araçlara zor anlar yaşattı. Yer yer ise rüzgar etkili olurken şehrin yüksek yerlerinde yoğun sis gözlendi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar koşarak iş yerlerin egiderken, kimileri ise şemsiye ile yağmurdan korundu. İş yerine giden bir vatandaş"Yağıştan dolayı acele bir şekilde iş yerine gitmem gerekiyor. Biraz ıslandım ama yağmurun yağması barajlar ve çiftçiler açısından iyi oluyor" dedi.