Gaziantep'te yağmur sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te yağmur sevinci

Gaziantep'te yağmur sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te yağmur sevinci Gaziantep'te aylar sonra yağan yağmur sevindirdi.

Gaziantep'te yağmur sevinci

GAZİANTEP - Gaziantep'te aylar sonra yağan yağmur sevindirdi.

Aşırı sıcakların haftalardır etkili olduğu Gaziantep kent merkezinde, akşam saatlerinde başlayan yağmur serinletti. Gök gürültüsü ve şimşeklerle birlikte etkili olan yağış kısa süreliğine kent trafiğinde sıkışmalara neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalan vatandaşlardan bazıları yağmur altında yürümeyi seçerken bazıları ise ağaç ve saçak altında gizlenerek yağışın dinmesini bekledi.

Kentteki yollarda su birikintileri de oluşturan yağış devam ediyor.

Gaziantep'te yağmur sevinci
Gaziantep'te yağmur sevinci
Gaziantep'te yağmur sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Tanju Özcan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Demet Akalın Berdan Mardini
Spor Muslera Metin Oktay Fatih Terim Lionel Messi Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te yağmur sevinci - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 18:30:59. #1.15#

title