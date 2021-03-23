Gaziantep'te yağmur etkili oluyor
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Gaziantep'te yağmur etkili oluyor

23.03.2021 11:22 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:29
Gaziantep'te yağmur etkili oluyor

Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürerek devam ediyor.

Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürerek devam ediyor. Bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Gaziantep'te başlayan yağmur yağışı etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde başlayan yağmur şiddetini artırarak devam etti. Bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağmur, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Vatandaşların yağmurdan korunmak için taksilere binmesi dikkat çekerken, yağışın Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Gaziantep'te yağmur etkili oluyor
Gaziantep'te yağmur etkili oluyor
Gaziantep'te yağmur etkili oluyor
Gaziantep'te yağmur etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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