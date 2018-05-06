Gaziantep'te "Yağlı Köfte" Yarışması

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesince baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez etkinlikleri kapsamında 7'ncisi düzenlenen geleneksel "Yağlı Köfte" yarışmasında kadınlar hünerlerini sergiledi.

Kavaklık Parkı'nda düzenlenen yarışmada, önceden hazırlanan köftelik malzemeler, 24 kadın yarışmacıya dağıtıldı.

Yarım saatte en iyi köfteyi yapmak için yarışan kadınlar, hazırladıkları köfteleri daha sonra jüriye servis etti.

Yarışma sonucu Güler Sönmez birinci, Yurdagül Can ikinci, Zemzem İlbeyi ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere altın, tüm katılımcılara ise köfte leğeni hediye edildi.

İkinci olan Yurdagül Can, yaptığı açıklamada, üniversite öğrencisi olduğunu ifade ederek, "Etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Eşim de uzman çavuş ve Afrin'de görev yapıyor. Ona buradan çok selamlarımı iletiyorum. Uzun zamandır görmüyorum. Nikahtan bir hafta sonra gitti. Hala gelmedi. Asker eşi olarak çok gururluyum." diye konuştu.

Yarışmacılardan Zülbiye Tandoğan ise üçüncü kez yarışmaya katıldığını belirterek, geçen sene ikinci olduğunu anımsattı.

Bu sene de çok iddialı olduğunu ancak derece alamadığını belirten Tandoğan, "Bu bir köfte ama biz sevgimizi, yüreğimizi katarak yapıyoruz. Gaziantep'in yağlı köftesi. Bu etkinliği düzenleyen herkese çok teşekkür ederim. Bizleri onurlandırdılar." dedi.