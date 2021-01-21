GAZİANTEP - Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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GAZİANTEP - Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

21.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:59

Gaziantep'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle sokak ve yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Gaziantep'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle sokak ve yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, yaban hayatının olumsuz kış koşullarından etkilenmemesi için harekete geçti.

Doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için Şehitkamil ve İslahiye ilçelerinde belirlenen güzergahlara yem bırakıldı.

Yemleme işlemlerinin kış ayları boyunca devam edeceği bildirildi.

GAZİANTEP - Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
GAZİANTEP - Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
GAZİANTEP - Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
GAZİANTEP - Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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