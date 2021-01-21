GAZİANTEP - Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Gaziantep'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle sokak ve yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Gaziantep'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle sokak ve yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, yaban hayatının olumsuz kış koşullarından etkilenmemesi için harekete geçti.

Doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için Şehitkamil ve İslahiye ilçelerinde belirlenen güzergahlara yem bırakıldı.

Yemleme işlemlerinin kış ayları boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı