Gaziantep'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
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Gaziantep'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA, Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ve İslahiye Belediyesi zabıta ekiplerince, Alaca, Karapınar ve Beypınarı mahallelerinde kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından belirlenen kırsal bölgelere yaklaşık 750 kilogram doğaya yem bırakıldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gaziantep, Zabıta, kar, Güncel, Haber

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