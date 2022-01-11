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Gaziantep'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Gaziantep'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Nurdağı ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Nurdağı ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

DKMP ekipleri, Nurdağı ilçe sınırlarında yer alan Kalecik Devlet Avlağına, kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için çalışma başlattı.

Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanları için 300 kilogram yonca, 100 kilogram fabrika yemi, 100 kilogram pazar artığı sebze olmak üzere toplamda 500 kilogram doğaya yem bırakıldı.

Doğaya yem bırakma çalışmalarına DKMP Şube Müdürü Mustafa Gözel de katıldı.

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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