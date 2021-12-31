Gaziantep'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

İslahiye ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

DKMP ekipleri, ilçenin bin 600 rakımlı Amanos Dağları sınırlarında yer alan Huzurlu Yaylası ile Huzurlu Tabiat Parkında, kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için çalışma başlattı.

Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanları için buğday, saman, ekmek, kuru yonca, sebze gibi gıdalar doğaya bırakıldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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