Gaziantep'te vekaletle kurban kesim kampanyası

Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV), Türk Kızılay ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, vekaletle kurban kesim kampanyası başlatıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'de çok sayıda sivil toplum kuruluşunun vekaleten kurban kesimi hizmeti sunduğunu, Türk Kızılayın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Gül, Gaziantep'te gelen talepler doğrultusunda, vekaleten kurban kestirmek isteyenler için bir alternatif oluşturmak amacıyla kampanya düzenlediklerini belirterek, "Türk Kızılay ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Türk Kızılayın tecrübesi ve lojistik imkanlarından yararlanarak 2019 yılı içerisinde Kızılayın vekaleten kurban kesim şartlarının aynısından Gaziantep SYDV olarak biz de yararlandık, yararlanacağız." dedi.

Protokolün bazı avantajlar sağlayacağını anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Birincisi Kızılayın, İslami usüllerde kurbanın kesilmesi, etlerin sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi, hem de bu etlerin kavurma yapılarak konserve haline getirilmesi imkanlarından yararlanmış olacağız. İkincisi Gaziantepli hayırseverler Gaziantep SYDV'ye bağış yaptıklarında, yani bize bağış yaptıklarında biz kendi etlerimizi 12 ay boyunca Gaziantepli ihtiyaç sahiplerine dağıtma imkanına kavuşmuş olacağız. Dolayısıyla da bizim hayırseverlerimiz, bizim imkanı olan iş adamlarımız, bizim kurban verecek hemşehrilerimiz, kendi kurbanlarını yine bu şehirdeki insanlara Gaziantep SYDV aracılığıyla ulaştırmış olacaklar. Gaziantep evet sanayi kenti, evet Gaziantep'te belli bir zenginlik var ama en az bu kadar da yoksulluk var. Garip gurebaya, yetimlere, öksüzlere 12 ay boyunca sağlıklı şekilde bu etlerin kavuşturulması bizim temel amacımız."

Gül, Gaziantep'ten ortalama 5 bin civarında vekaleten kurban toplanmasını hedeflediklerini dile getirerek, ilk iki kurbanı kendisi ve eşinin bağışladığını aktardı.

Kurban bedelinin 850 lira olduğunu ifade eden Gül, Türk Kızılaya teşekkür etti.

Öte yandan Gaziantep Valiliğince, kampanyayı anlatan bir mektup hazırlanarak hayırseverlere gönderdi.

Bağış yapmak isteyenlerin 0 507 5215510 telefon numarasından Whatsapp'a bildirimde bulunmaları gerekiyor.

Bağış için Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Vakıfbank Gaziantep Şubesinde TR87 0001 5001 5800 7279 9854 37 numaralı hesap numarası da bulunuyor.

Kaynak: AA