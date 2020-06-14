Gaziantep'te vatandaşlara, 470 milyon 472 bin 287 lira destek
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Gaziantep'te vatandaşlara, 470 milyon 472 bin 287 lira destek

Gaziantep'te vatandaşlara, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yürütülen Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde 470 milyon 472 bin 287 lira destek sağlandığı bildirdi.

Gaziantep'te vatandaşlara, 470 milyon 472 bin 287 lira destek
14.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:58

Gaziantep'te vatandaşlara, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yürütülen Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde 470 milyon 472 bin 287 lira destek sağlandığı bildirdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, yaptığı açıklamaya göre, devletin zor zamanında vatandaşlarının yanında olduğunu ve salgın sürecinde sosyal devlet olma sorumluluğunu yerine getirdiğini aktardı.

Kentte Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan ödemelere dair bilgileri paylaşan Koçer, şunları kaydetti:

"Sosyal Destek Programının 1'inci fazında 75 bin 187 haneye 75 milyon 87 bin lira, 2'inci fazında 96 bin 378 haneye 96 milyon 37 bin lira ve 3'üncü fazında ise 55 bin 795 haneye 55 milyon 793 bin lira ödendi. Kısa çalışma ödeneğiyle 67 bin 022 çalışana 166 milyon 822 bin 518 lira, nakdi ücret desteğiyle 32 bin 654 çalışana 36 milyon 912 bin 490 lira, işsizlik ödeneğiyle 14 bin 902 kişiye 39 milyon 379 bin 200 lira ödeme gerçekleştirildi. Kentte ihtiyaç sahipleri ve çalışanlara 470 milyon 472 bin 87 lira destek sağlandı. Devletin, ihtiyaç sahibi vatandaşlarının bilhassa böylesi olağanüstü dönemlerde yanında olması sosyal devlet anlayışının bir parçasıdır."

Koçer, devlet ve milletin el el vererek Kovid-19 ile mücadelede başarı sağlandığına dikkati çekerek, "Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu milletimizin mayasında, vatan toprağımızın hamurundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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