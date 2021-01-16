Gaziantep'te vatandaşlar soba zehirlenmelere karşı bilgilendirildi
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Gaziantep'te vatandaşlar soba zehirlenmelere karşı bilgilendirildi

16.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:52
Gaziantep'te vatandaşlar soba zehirlenmelere karşı bilgilendirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, soba kurulumu ve olası zehirlenmeler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, soba kurulumu ve olası zehirlenmeler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Şahinbey'e bağlı Vatan, Güzelvadi, Çamlıca, 60. Yıl ve Şehitkamil'deki Mevlana ve Eyüp Sultan mahallelerinin sakinlerini ziyaret etti.

Evlerde kurulan yanlış sobalar için vatandaşlar uyarıldı, sobanın doğru kullanımına ilişkin bilgi verildi.

Soba zehirlenmelerinin özellikle yanlış kurulum ve kullanımdan kaynaklandığına dikkat çeken ekipler, gece yatarken sobaya kömür ilave edilmesinin en sık yapılan yanlışlar arasında yer aldığını kaydetti.

İtfaiye ekiplerinin aktardığı bilgilerden dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, bundan sonra sobalarını doğru bir şekilde kurup kullanacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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