Gaziantep'te vatandaşlar, sığırcıkların dansını ilgiyle izledi - Haberler
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Gaziantep'te vatandaşlar, sığırcıkların dansını ilgiyle izledi

Gaziantep'te vatandaşlar, sığırcıkların dansını ilgiyle izledi
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, güzel görüntü oluşturdu.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, güzel görüntü oluşturdu.

Kuşların göç rotasında bulunan Gaziantep'te binlerce sığırcık akşam üzeri kent semalarında görüldü.

Gökyüzünde dans edercesine uçan kuşlar, yaptıkları değişik hareketlerle ilgi çekti.

Sığırcık kuşları daha sonra Gazimuhtar Paşa Bulvarı'ndaki ağaçlara kondu.

Bazı vatandaşlar sığırcık kuşlarının oluşturduğu güzel görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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