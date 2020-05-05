Gaziantep'te vatandaşlar çarşıya akın etti
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Gaziantep'te vatandaşlar çarşıya akın etti

Gaziantep'te vatandaşlar çarşıya akın etti
05.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:29

Gaziantep'te vatandaşlar çarşıya akın etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecinin başlayacağını müjdelemesinin arından Gaziantep'te çarşı ve pazarlar yeniden doldu.

Gaziantep'te vatandaşlar çarşıya akın etti

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecinin başlayacağını müjdelemesinin arından Gaziantep'te çarşı ve pazarlar yeniden doldu.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı illerden olan Gaziantep'te kısıtlamanın sona ermesinin ardından ilk iki gün boyunca kentteki çarşı ve sokaklar dolup taştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecinin başlayacağı müjdesinin ardından günlerdir evlerinden çıkmayan vatandaşlar, hem günlük hem de Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla çarşı ve sokaklara çıktı.

Çarşılardaki vatandaşlardan bir kısmının sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi kurallara dikkat etmediği görülürken bazılarının ise bu kurallara uyduğu belirlendi.

Gaziantep'te vatandaşlar çarşıya akın etti

Kaynak: İHA

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