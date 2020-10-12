Gaziantep'te valiz içerisinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te bir valiz içerisinde 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te bir valiz içerisinde 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beykent Kavşağı'nda şüphelendikleri bir kadını durdurdu. Kadının elindeki valizde yapılan aramada 10 kilogram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

Gözaltına alınan kadın, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal