Gaziantep'te Valilikten Taksicilere Genelge

GAZİANTEP Valiliği, kentteki taksi şoförleriyle ilgili genelge yayımladı. Genelgede taksicilerden, trafik kurallarının dışında, araçlarının bakım ve temizliğine özen göstermeleri, sigara içmemeleri, yüksek sesle müzik dinlememeleri gibi kurallara uymaları, aksi durumda davranan sürücülere işlem yapılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, genelgenin tüm kamu kurumlarına gönderildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerince; kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması, ödeme konusunda sorun çıkarılması, madeni para olmaması ya da çok madeni para verilmesi, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi, araçların bakımsız ve/ veya kirli kullanılması, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi, araç içerisinde sigara içilmesi, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması, araçta pazarlık usulü yolcu taşınması, alkollü iken araç kullanılması yasaktır. Aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır." - Gaziantep