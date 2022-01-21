Gaziantep'te Vali Gül ile Başkan Şahin'den esnafa 'geçmiş olsun' ziyareti

GAZİANTEP'te, yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken 18 iş yerindeki makineler ile iş makineleri ve kamyonetler hasar gördü.

GAZİANTEP'te, yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken 18 iş yerindeki makineler ile iş makineleri ve kamyonetler hasar gördü. Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgede incelemelerde bulunarak, iş yeri sahiplerine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Salı günü başlayan kar yağışında kentteki birçok ağaç devrilirken, iş yerleri ve evlerin çatıları çöktü. Sanayi Mahallesi'ndeki Oduncular Sitesi'nde 18 iş yerinin de çatısı çöktü, içeride bulunan malzemeler hasar gördü. Geri dönüşüm fabrikasında da 2 kamyonet ve 1 iş makinesi ile üretim malzemeleri, kullanılamaz hale geldi.